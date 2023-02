Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di due anni aggredito ieri nella sua abitazione di Sampierdarena dal cane di razza Rottweiler di proprietà del padre.

Il piccolo è stato morsicato alla testa e al volto dall’animale che ha avuto una reazione improvvisa sfuggendo al controllo del padrone.

Subito soccorso, il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove sono stati eseguiti esami per accertare eventuali lesioni importanti alla testa.

Il piccolo se la caverà con qualche segno sul viso e un brutto spavento.

Attesa anche per il futuro del cane visto che l’aggressione potrebbe costargli l’allontanamento della famiglia.

L’animale è stato condotto in canile per l’osservazione e il giudice deciderà cosa ne sarà per il futuro.