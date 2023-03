Genova – Due anni di lista di attesa per le cure riabilitative ai figli con disabilità. E’ il record raggiunto in Liguria e denunciato da Marco Macrì, vigile del fuoco genovese e padre di due bambini, uno dei quali con disabilità. La sua, come molte altre famiglie liguri, sono pronte ad andare in Tribunale per chiedere che la Regione paghi le cure mediche riabilitative necessarie a recuperare bambini che possono vivere una vita quasi normale se adeguatamente seguiti con terapie specifiche e che, invece, sono spesso costretti a rinunciarvi per i costi elevatissimi e per la mancanza di “copertura” in convenzione da parte della Regione Liguria.

Una recente sentenza della Corte d’appello del Tribunale di Torre Annunziata proprio sulle liste di attesa per le terapie dei bambini disabili potrebbe fare da apripista a una serie di

cause.

Macrì è portavoce di un migliaio di famiglie solo nella provincia di Genova che attende da mesi, spesso da anni, di poter entrare nei programmi convenzionati per le cure specialistiche che possono fare la differenza tra un bambino che riesce a parlare ed uno che invece non lo fa o che possono migliorare la vita di bambini disabili rendendoli in grado di integrarsi nella vita di tutti i giorni come nella futura vita lavorativa. Cure che, sino ad oggi, vengono pagate privatamente dai genitori che spesso devono decidere se vestirsi e mangiare o se pagare le cure ai propri figli.

Famiglie liguri che attendono di ricevere dal servizio sanitario pubblico le prestazioni previste dal percorso terapeutico e riconosciute dai Lea per i propri bimbi. Ora la sentenza del Tribunale, che ha accolto la richiesta di una mamma di Castellamare di Stabia, stabilisce che la donna ha diritto al rimborso delle spese sostenute per garantire al proprio figlio, che soffre di disturbi dello spettro autistico, le terapie di psicomotricità attraverso la sanità

privata, a causa dei tempi troppo lunghi previsti per le liste d’attesa nel servizio pubblico. La Corte d’Appello di Torre Annunziata, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro, risalente a tre anni fa, condannando l’Asl Napoli 3 Sud al rimborso integrale delle spese sostenute dalla donna.

“I genitori con bimbi disabili senza terapie dicono basta – spiega Macrì – non siamo più disposti a indebitarci e a pagare quanto la sanità pubblica, attraverso le Asl o il privato accreditato, deve erogare. Se dopo questa sentenza, non arriverà un abbattimento di almeno la metà delle lista d’attesa entro l’estate, sia chi è già stato preso in carico che chi aspetta presenterà alla procura della Repubblica la richiesta di rimborso di quanto già pagato per ottenere i servizi dai privati”.

Macrì e tutte le famiglie di bambini disabili con queste problematiche chiedono alla Regione Liguria di “erogare i livelli d’assistenza e non affrontare un’ulteriore battaglia legale che può costare almeno dieci volte tanto quanto servirebbe per risolvere il problema”

“I tempi di attesa a Genova e in Liguria – denuncia Macrì – si attestano attorno ai tre anni, contro una media nazionale di 18 mesi”

A Genova i bimbi in lista sono attualmente 980, mentre in tutta la regione il dato sale a 1.840. I numeri si sono un po’ ridotti negli ultimi mesi perché sono stati offerti pacchetti di cura che consentono di seguire più bambini, ma non danno un’adeguata cura ai nostri figli. Si tratta di pacchetti da 80 sedute, contro le 132 previste dalla delibera 197 del 2018 di Alisa, l’azienda ligure

sanitaria”.