Genova – Nel 151 anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, Genova celebra uno dei suoi figli più illustri, con le Giornate Mazziniane 2023, a partire da oggi e fino al 17 marzo, in diverse sedi, dal Museo del Risorgimento a Palazzo Tursi, passando per il Cimitero Monumentale di Staglieno. Le celebrazioni sono partite questa mattina, con la deposizione di una corona di alloro al monumento di Giuseppe Mazzini di Palazzo Tursi, alla casa natale di Giuseppe Mazzini in via Lomellini 11 e al monumento a Giuseppe Mazzini in piazzale Mazzini, mentre l’Istituto Mazziniano -Museo dei Risorgimento è rimasto aperto ad ingresso gratuito.