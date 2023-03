La Spezia – La primavera si avvicina e con essa la stagione turistica e da sabato 18 marzo torna in servizio il Cinque Terre Express, la linea di treni speciali dedicati ai collegamenti tra La Spezia e le Cinque Terre.

“Ritorna, come da tradizione consolidata – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Augusto Sartori – un servizio che si è sempre rivelato un successo facendo registrare ogni giorno migliaia di passeggeri tra turisti e pendolari. In tutto saranno 99 i collegamenti regionali, fino a otto treni l’ora, come una metropolitana leggera, che aumentano esponenzialmente le possibilità di raggiungere meravigliose località agevolando in maniera determinante il flusso turistico di quel territorio”.

Il 5 Terre Express avrà ancora corse giornaliere tra Levanto e La Spezia e fermate a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Saranno 46 le corse giornaliere tra Levanto e La Spezia che tutti i giorni collegheranno direttamente, ogni mezz’ora, le località di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Fino al 31 marzo, per effetto dei lavori in corso a Monterosso, 16 delle 46 corse si effettueranno tra La Spezia e Corniglia.

In ogni stazione sarà attivo il servizio di “Customer Care” curato da Trenitalia Regionale Liguria per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri.

Il “5 Terre Express” resterà attivo fino al 5 novembre e costituirà una sorta di metropolitana leggera portando a 99 i collegamenti regionali in servizio con sulla tratta Levanto-La Spezia. La frequenza dei collegamenti, che vede fino a otto treni l’ora, consente di soddisfare l’elevata richiesta di mobilità per questo suggestivo tratto di costa ligure.