Genova – E’ morto, probabilmente per l’intossicazione da fumo, Leo, uno dei due gatti dispersi nel rogo che ha distrutto il tetto del condominio di via Piacenza a San Gottardo. Ritrovato qualche giorno dopo il tragico rogo, Leo sembrava essersela cavata con qualche leggera ustione ma il veterinario che lo ha preso in cura non esclude che possa aver subito una forte intossicazione da fumo e le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate sino al decesso.

Nessuna traccia, invece, di Lola, l’altro gatto disperso nel rogo e il padone, Daniel non si da pace perché teme che possa essere intrappolata in uno degli appartamenti che sono irraggiungibili dopo l’incendio. I proprietari sono stati accompagnati nelle loro abitazioni a prelevare l’indispensabile ma poi non è stato possibile rientrare in casa per il pericolo di cedimenti.

Ieri pomeriggio manifestazione, in via Piacenza, per chiedere aiuto al quartiere ed al Comune poiché il palazzo ha bisogno di urgenti lavori di messa in sicurezza ma i condomini non dispongono delle cifre necessarie e hanno bisogno di aiuto.

Sperano nell’intervento del Comune, con un prestito per far partire i lavori per salvare il condominio da altri e peggiori danni.

(Nella foto i gatti dispersi, a sinistra Lola e a destra Leo)