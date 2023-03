Genova – Hanno rotto una finestra e sono entrati nell’appartamento uscendo, poco dopo, con un maxi bottino. Ladri fortunati o molto ben informati quelli che hanno colpito ieri, all’ora di pranzo, in un condominio di via Bottini, nel quartiere di Sturla. I malviventi hanno infatti rubato contanti e gioielli per un totale di oltre 50mila euro.

In particolare i ladri si sono appropriati di una borsa che conteneva diverse decine di migliaia di euro in banconote.

Subito dopo il furto i malviventi sono usciti per la stessa via e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce e quando la donna che vive nell’appartamento è tornata a casa è stata colpita da un malore.

In corso le indagini per identificare gli autori del colpo e per acquisire le riprese video di alcune telecamere della zona.

Gli inquirenti stanno anche cercando di capire come mai la donna avesse tanto contante nell’appartamento e se qualcuno poteva essere “informato” di quella cospicua somma.