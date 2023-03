Genova – Domenica 26 marzo torna a Marassi la gara Biscione in corsa. A partire dalle 9,30 il quartiere si animerà con le gare competitive e aperte a tutti.

Parte delle iscrizioni sarà donata a Make-a-wish che, presente all’evento, raccoglierà anche fondi attraverso la vendita delle uova pasquali.

Per la gara competitiva sono previsti 3 giri per un totale di 7 km di corsa mentre gli under 16 e gli appassionati potranno cimentarsi con il percoro da 2,33 km