Genova – Hanno notato un camion per il trasporto di animali vivi evidentemente troppo carico e lo hanno fermato. Gli agenti della polizia stradale hanno fermato un mezzo di trasporto per animali che stava percorrendo l’autostrada A7 Genova – Milano all’altezza del passo dei Giovi. Gli agenti hanno notato che il mezzo appariva sovraccarico e hanno deciso di sottoporlo ad un controllo.

Sul camion sono stati trovati ben 10 animali, sette mucche e tre vitelli e gli spazi a diposizione degli animali erano ridotti facendo scattare l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali.

Sul posto è stato chiamato il veterinario della Asl per accertare le condizioni degli animali e poi il mezzo è stato accompagnato sino ad un centro per la rilevazione del carico e si è verificato che il camion era evidentemente troppo carico anche per le normative del codice della strada.

Il conducente è stato denunciato e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.