Genova – Nuova allerta per asfalto reso viscido da sostanze oleose e ancora invito alla massima prudenza alla guida per auto e moto di passaggio nella zona di Pontedecimo e San Quirico.

A lanciarlo la polizia locale dopo la verifica di alcune segnalazioni.

L’asfalto è viscido a casa della presenza di sostanze oleose in via Romairone, via Semini, via Fonderie Grondona, piazza Arimondi via Anfossi via Natale Gallino via Felice del Canto via Campomorone,

In corso le operazioni di bonifica e i primi accertamenti per risalire alle cause della dispersione delle sostanze.