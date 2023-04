Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di appena 9 mesi ustionato dalla caduta di una pentola d’acqua bollente a Dego, nel savonese. Il piccolo non sarebbe in pericolo di morte ma ha ustioni sul 20% del corpo che resteranno indelebili sulla sua pelle.

I medici lo curano per le ustioni riportate all’addome, al torace e ad una gamba mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto mentre il piccolo era in casa.

Appena avvenuto l’incidente i genitori hanno chiamato disperati i soccorsi e il piccolo è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Gaslini.