Civitavecchia – Una vera e propria tragedia si è verificata nella serata di ieri su una nave da crociera appena salpata dalle coste laziali in direzione Genova.

Un ragazzo tedesco di appena 18 anni sarebbe caduto in mare quando l’imbarcazione si trovava a circa 7 km al largo. L’allarme è stato lanciato immediatamente e, sul posto, sono intervenuti vigili del fuoco e la guardia costiera.

Dopo le prime ricerche, i soccorsi hanno trovato il corpo del giovane senza vita e non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. In corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto.