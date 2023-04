Ventimiglia – Grave incidente, nella notte sulla statale Aurelia vicino al confine con la Francia. Una mini-car con a bordo due ragazze francesi si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire e le due persone a bordo hanno riportato gravi ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte in corso Mentone, sull’Aurelia, a breve distanza dal confine. Le due ragazze, una di appena 16 anni, stavano viaggiando sulla mini car (veicoli che si guidano senza patente da auto) quando la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi su un fianco.

Fortunatamente il rumore ha svegliato alcuni residenti della zona che hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la più grave delle due dalle lamiere della minicar.

Le ambulanze sono poi giunte all’eliporto e di qui le ragazze ferite sono state trasferite in elicottero in ospedale per le gravi condizioni.

In corso la ricostruzione dell’incidente e gli accertamenti per capire se, come sembra, sul piccolo veicolo viaggiassero più persone del consentito.

Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.