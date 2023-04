La Spezia – Dopo il grande successo di pubblico dei Musei Civici della Spezia durante le festività pasquali e il ponte del 25 aprile, il Comune ha deciso di ampliare l’orario di apertura del Museo A. Lia, della Palazzina delle Arti, del CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea e del Museo Etnografico G. Podenzana fino alle ore 22 di sabato 29 e domenica 30 aprile e di tenere aperti tutti i musei, incluso il Museo del Castello San Giorgio, anche l’1 maggio con il consueto orario.

Si tratta di un primo esperimento di apertura serale dei musei spezzini per offrire a cittadini e turisti che vivono ormai il centro storico anche dopo l’orario di cena l’opportunità di accedere alle collezioni civiche, alle mostre temporanee e di andare alla scoperta della storia della nostra Città.

L’intenzione è quella, infatti, per la stagione estiva, di tenere aperti tutti i musei ogni weekend fino alle ore 22.

Si ricorda che domenica alle ore 11 al Museo A. Lia è prevista una visita guidata gratuita alla mostra La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana, compresa nel costo del biglietto.

Questi gli eventi espositivi in corso nei musei:

– Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234

Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana.

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1

Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0).

– Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo

Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954)

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234

Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk Museum recentemente inaugurato telefonando al numero 0187.727220 o tramite mail all’indirizzo museolia.reception@comune.sp.it