Genova – Torna il caldo, l’alta pressione e le correnti umide e la città viene avvolta nuovamente dalla caligo, la cosiddetta “nebbia di mare”.

Il fenomeno sta interessando diversi tratti della costa con spettacoli davvero curiosi e a tratti anche inquietanti.

Si tratta di un fenomeno naturale ma spesso è associato alle credenze popolari che vorrebbero che la Caligo sia la “nebbia” creata dagli spiriti dei defunti che vengono a liberare le anime dei trapassati di recente che sono rimaste intrappolate tra le case o perle strade.

In realtà la “Caligo” dal lat. caligo (-gĭnis), si verifica per la concomitanza di condizioni molto particolari, come un mare ancora freddo e un debole vento caldo-umido da sud che viaggia al pelo della superficie dell’acqua e spinge la nebbia sulla costa.