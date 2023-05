Genova – Dopo i festeggiamenti per la promozione in serie A, la parte più “calda” della tifoseria genoana ha festeggiato nella notte la retrocessione ormai matematica della Sampdoria.

Come era avvenuto a parti inverse, la città è stata attraversata da caroselli improvvisati, auto e scooter che strombazzavano e veri e propri “funerali” scattati con la notizia della sconfitta della Sampdoria a Udine e la automatica caduta di serie per i blucerchiati.

In piazza Alimonda centinaia di tifosi rossoblu hanno festeggiato con bandiere, fumogeni e canti bloccando il traffico e suscitando le proteste dei residenti che hanno tempestato di chiamate le forze dell’ordine.

Caroselli di auto e moto hanno attraversato le zone e i luoghi “sacri” della tifoseria avversaria al punto che in più occasioni sono scattate vere e proprie risse.

A più riprese gli animi si sono scaldati troppo al punto da far scattare gli interventi delle forze dell’ordine.

La goliardia si è trasformata in teppismo laddove sono stati imbrattati muri o tracciate scritte sulle strade o sui marciapiedi.

Solo a tarda notte la situazione è tornata alla normalità.