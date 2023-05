Genova – Quanti tipi di miele producono le Api? In pochi sanno che, in Italia si raccolgono circa 50 tipi di miele monoflora (dominanza di un solo fiore) e un’infinità di millefiori.

Per scoprirli è possibile partecipare a ben due mini-corsi organizzati per la Genova Beeweek che partirà il prossimo 16 maggio.

I mini corsi dureranno circa un’ora, con una breve panoramica della fisiologia e delle tecniche di assaggio, verranno presentati, descritti e degustati 5 o 6 mieli con caratteristiche organolettiche riconoscibili e particolari; la degustazione guidata sarà tenuta da un’iscritta e docente dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

Per chi parteciperà all’assaggio di giovedì in Salita del Prione anche la possibilità di lasciarsi catturare dalle proposte ai prodotti dell’alveare del locale tematico The Honey Bar

La degustazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione per permettere la preparazione dei campioni. Per prenotare la partecipazione occorre seguire il link: https://forms.gle/xwTYNsiGZyqcavuR8