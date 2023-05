Albenga (Savona) – Cinque feriti e pesanti disagi alla viabilità autostradale e non solo per l’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10,30 sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Borghetto in direzione Savona.

Un camion telonato, forse a causa del forte vento che soffia nella zona si è ribaltato all’interno di una galleria coinvolgendo altri veicoli.

Cinque persone sono state estratte dalle lamiere e trasportate in codice giallo e verde al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dalle ambulanze del 118 intervenute in soccorso.

Pesanti i disagi per l’autostrada che è stata chiusa all’altezza di Albenga con ripercussioni anche sulla statale Aurelia che riceve tutto il traffico in uscita.