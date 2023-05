Camporosso (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente solo ferite non gravi, ieri sera, per la ragazza alla guida di una vettura che si è improvvisamente schiantata contro un muretto in via Braie.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 22, la giovane ha perso il controllo della vettura ed ha urtato con violenza contro un muretto provocando pesanti danni all’auto.

Soccorsa prima da alcuni passanti e poi estratta dai vigili del fuoco ed affidata alle cure dell’ambulanza del 118, la giovane è apparsa sotto shock ma senza gravi lesioni ma è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma non risultano al momento coinvolti altri veicoli.