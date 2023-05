Arenzano (Genova) – Uno sciame di api che atterra tra gli ombrelloni della spiaggia libera e spaventa i bagnanti.

Curioso fuori programma, questo pomeriggio, per un gruppo di bagnanti che hanno scelto la spiaggia libera vicino alla galleria Pizzo per trascorrere un pomeriggio di sole e di mare.

Poco dopo l’ora di pranzo, infatti, uno sciame di api ha iniziato a girare tra gli ombrelloni e le sdraio creando momenti di comprensibile agitazione.

Alla fine le api hanno scelto un ombrellone vicino al mare per posarsi e riposare, tra lo sconcerto dei presenti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i numeri di emergenza.

Si attende l’arrivo di un apicoltore che, come accade sempre più spesso in questi giorni è l’unico ad intervenire su situazioni che possono trasformarsi in problemi di sicurezza delle persone.

Le associazioni degli Apicoltori della Liguria hanno infatti dei gruppi di volontari che si mettono a disposizione della collettività, senza alcun compenso o rimborso spese, per andare a recuperare i preziosi insetti, fondamentali per l’agricoltura e per il benessere del Pianeta.

Lo fanno a loro spese, dedicando tempo per aiutare il prossimo e con il rischio che lo sciame recuperato debba essere sanificato e curato da malattie e infestazioni di parassiti e alimentato in emergenza.

Trattamento che porterà, se lo sciame supererà il prossimo inverno, ad un possibile raccolto di miele il prossimo anno.

Chi avvistasse uno sciame può contattare le associazioni di apicoltori riconosciute (AlpaMiele e ApiLiguria) o contattare il gruppo degli Amici delle Api su Facebook

(nella foto uno sciame recuperato su una moto parcheggiata)