Bordighera (Imperia) – Sarà molto probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo di 52 anni trovato ormai privo di vita a pochi metri dalla riva in località Arziglia, a Bordighera.

L’uomo si era tuffato in mare ma pochi minuti dopo alcuni bagnanti si sono accorti che restava immobile con la faccia rivolta in acqua ed hanno iniziato ad urlare per richiamare il bagnino di uno stabilimento balneare nei pressi.

Inutili i tentativi di rianimarlo, l’uomo era già morto, probabilmente colpito da un malore.

Ora sarà il medico legale a chiarire le cause del decesso e se l’uomo poteva essere salvato.