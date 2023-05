Sestri Levante (Genova) – Affluenza al voto da flop per il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco della cittadina del levante genovese. Alle 19 aveva votato meno del 30% degli aventi diritto dimostrando un sostanziale disinteresse sull’esito finale del voto.

Record negativo persino rispetto alla prima tornata elettorale quando, alla stessa ora, aveva votato quasi il 35% degli aventi diritto.

Si prosegue domani con apertura dei seggi alle 7 e con possibilità di votare sino alle 15.

Al ballotaggio si contendono la poltrona di sindaco Marcello Massucco, per il centro sinistra Francesco Solinas, sostenuto dal centro destra dopo la sconfitta al primo turno del candidato “ufficiale” Diego Pistacchi.