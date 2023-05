Genova festeggia il 65esimo anniversario della donazione di Palazzo Spinola e mercoledì 31 maggio ingresso gratuito nel Museo, dalle 9 alle 23.

Sono trascorsi ben 65 anni dalla nascita del museo di Palazzo Spinola a seguito della donazione, da parte dei marchesi Franco e Paolo Spinola, della dimora allo Stato italiano.

Il 31 maggio del 1958, infatti, i fratelli Spinola firmarono l’atto con cui destinavano la secolare dimora di famiglia allo Stato perché diventasse un museo, testimonianza preziosa dell’antica “civiltà dell’abitare” a Genova.

Stabilirono che i piani storici dovessero mantenere l’aspetto di un’antica dimora nobiliare, mentre per gli ultimi piani, irrimediabilmente danneggiati durante la Seconda guerra mondiale, auspicarono la nascita di una Galleria Nazionale che potesse accogliere le testimonianze artistiche legate alla cultura artistica di Genova e della Liguria.

Oggi, grazie a loro, Palazzo Spinola è un museo dalla doppia anima: la dimora storica con la ricchissima quadreria e la moderna Galleria Nazionale, con una collezione in continua crescita.

Per celebrare quel generosissimo gesto, che portò alla nascita del nostro Museo nazionale, mercoledì 31 Palazzo Spinola sarà eccezionalmente aperto dalle 9.00 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30) con biglietto gratuito per tutti.

La giornata è ricca di eventi e approfondimenti, con conferenze, visite guidate e concerti, tutti ad accesso gratuito.

Programma della giornata

11.00 | Il Palazzo e la famiglia Grimaldi. Rubens e gli affreschi di Lazzaro Tavarone

approfondimento a cura di Sara Rulli e Matteo Moretti. Prenotazione obbligatoria (palazzospinola@cultura.gov.it)

17.00 | La visione di Paolo e Franco Spinola per il futuro di un’eredità. Conferenza di Farida Simonetti. Accesso libero sino ad esaurimento posti.

18.00 | Brindisi nell’atrio storico del palazzo

19.00 | Da Ansaldo Pallavicino a Maddalena Doria Spinola. I capolavori della collezione storica. Approfondimento a cura di Matteo Moretti e Gianluca Zanelli. Prenotazione obbligatoria (palazzospinola@cultura.gov.it)

20.30 | “Les chemins de l’amour” Concerto a cura dell’Associazione Musicamica – Daria Ryzhova – soprano |Francesco Cardillo – pianoforte. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ingresso gratuito dalle 9 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30)

Info: http://palazzospinola.cultura.gov.it/ – Tel. 010 2705300 – palazzospinola@cultura.gov.it