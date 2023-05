La Spezia sarà sede dei Campionati Italiani Assoluti di scherma che si svolgeranno al PalaMariotti dal 7 al 12 Giugno.

La manifestazione, che rappresenta il più importante appuntamento del calendario agonistico della scherma in Italia, è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico della Spezia dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore allo sport Marco Frascatore, dal Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, dal Presidente del Comitato Regionale Scherma Liguria, dal Presidente del Circolo Scherma La Spezia Andrea Caruso, dal Presidente onorario del Circolo Scherma La Spezia Giampiero Martelli e dall’atleta Nazionale U17, Benedetta Madrignani, spezzina doc cresciuta nel circolo cittadino.

La Spezia si conferma una città, che grazie agli investimenti fatti in questi anni dall’Amministrazione, capace di poter ospitare eventi di portata nazionale ed internazionale.

Un connubio iniziato con la firma nel 2019 della Partner City fra Città della Spezia e la F.I.S., impegno reciproco ad organizzare gare schermistiche che ha portato già diversi eventi nazionali al PalaMariotti ed una grande ricaduta sul territorio, spesso in periodi di minor presenza turistica.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Spezia si conferma capitale dello sport e siamo pronti per accogliere i grandi protagonisti della scherma e ad ospitare sfide di livello nazionale che per la prima volta si terranno nel nostro territorio. Tra il 7 e il 12 giugno nella nostra città arriveranno migliaia fra atleti e spettatori che alloggeranno nelle nostre strutture ricettive e vivranno il nostro territorio frequentando negozi e ristoranti. Questa, oltre ad essere una grande manifestazione, è anche un modo per dare il volano alla nostra economia e alla promozione turistica”.

“Per l’amministrazione Peracchini lo sport è una delle priorità – dichiara l’Assessore allo Sport Marco Frascatore – Sono convinto che, per la nostra comunità, sostenere e promuovere lo sport, con i grandi valori che insegna, significhi incentivare una svolta culturale radicale, importante anche sotto il profilo sociale ed economico. Infatti siamo lieti, orgogliosi e particolarmente onorati di aver potuto organizzare e ospitare i Campionati italiani Assoluti di scherma, sport Olimpico, qui alla Spezia. La Federazione Italiana della scherma è la più titolata per numero di medaglie olimpiche e nelle competizioni internazionali. Ogni anno è in grado infatti di raccogliere prestigiose vittorie su tutte le tre armi, fioretto, spada e sciabola. Ringrazio particolarmente il presidente di federazione Paolo Azzi e i dirigenti del circolo scherma La Spezia che con la loro fattiva collaborazione ci hanno consentito di realizzare una manifestazione di questa importanza proprio nella nostra meravigliosa città e per la prima volta nella storia dello sport spezzino. Ringrazio inoltre per la loro forte attenzione verso l’inclusione degli atleti paraolimpici e per la loro predilezione nell’accompagnare la crescita dei più piccoli. Invito quindi tutta la cittadinanza a partecipare al Campionato ad ingresso libero e gratuito presso il PalaMariotti. Sono certo che sarà un evento fantastico ricco di grandi prestazioni che, grazie anche alla presenza di Rai Sport con le sue dirette, ci permetterà di avere una cassa di risonanza mediatica straordinaria.”

EDIZIONE SPECIALE

Un’edizione speciale, quella in programma dal 7 al 12 giugno, perché aprirà uno dei periodi più importanti per la scherma in Italia, che quest’anno sarà Paese ospitante di un “doppio” Campionato del Mondo, a Milano (dal 22 al 30 luglio) per il settore olimpico e a Terni (2-8 ottobre) per quello paralimpico.

Proprio in vista del Mondiale olimpico di Milano, che sarà tappa cruciale per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, gli Assoluti della Spezia 2023 assumono un significato ancor più importante: non soltanto il blasone degli “scudetti” in palio, ma anche l’evento di cartello su base nazionale ad appena un mese e mezzo dalla massima kermesse iridata. Alla Spezia saranno assegnati 12 titoli italiani (sei individuali e altrettanti a squadre) delle specialità di spada, fioretto e sciabola maschile e femminile.

Le gare individuali vedranno impegnati 416 atleti, le giornate dedicate al confronto fra le squadre di Serie A1 delle tre armi circa 280.

Un evento sportivo di altissimo livello ma anche un’occasione di promozione per la città senza eguali. La copertura mediatica dell’evento quest’anno godrà di una capillare copertura mediatica. La Rai ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi per la trasmissione delle fasi finali in tutte le sei giornate di gara. Sono 15 complessivamente le ore di diretta in palinsesto, previste dalla TV di Stato sul canale RAI Sport (digitale terrestre e satellitare) e su RAI Play (per il web).

Anche le precedenti fasi di gara, però, saranno nel circuito mediatico attraverso la diretta streaming Youtube sul canale ufficiale della Federazione Italiana Scherma. (in allegato alla mail il calendario con passaggi e orari)

LE GARE DEI CAMPIONI

Per comprendere il livello agonistico di questo evento arrivato alla sua 103ma Edizione, per la prima volta alla Spezia, è giusto ricordare che la Federazione Italiana è la più titolata al mondo e vanta il maggior numero di medaglie Olimpiche a livello internazionale.

In pedana saranno presenti tutti i grandi protagonisti dalla scherma italiana. L’argento olimpico Luigi Samele dovrà difendere il titolo conquistato nel 2023 nella sciabola, l’olimpionico Daniele Garozzo proverà a riprendersi quello del fioretto maschile, che fu suo nel 2021 ma non poté difendere a Courmayeur, proprio come la fiorettista Alice Volpi. E poi la spada femminile, dove una super-campionessa come Rossella Fiamingo guiderà l’assalto al titolo vinto lo scorso anno da Federica Isola, mentre al maschile primeggiò un altro azzurro, Federico Vismara, e infine sciabola femminile dove sarà il palio lo “scudetto” vinto da Irene Vecchi.