Imperia – Sosta imperiese, dall’1 al 4 giugno, per la nave scuola Palinuro, la goletta della Marina Militare italiana su cui si formano i migliori equipaggi.

Dopo aver fatto da testimonial ai Campionati Italiani J24 a Olbia, la splendida imbarcazione sarà nel porto ligure della Riviera di Ponente e sarà aperta al pubblico.

Quest’anno Nave Palinuro porta a riva la bandiera dell’Associazione Marevivo, di cui ne è Ambasciatrice, e durante tutte le tappe sarà possibile visitare la mostra itinerante dal titolo “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”.

A Imperia l’unità sarà aperta alle visite a favore della popolazione con i seguenti orari:

– giovedì 01 giugno dalle 16.00 alle 19.00;

– venerdì 02 giugno dalle 15.00 alle 19.00;

– sabato 03 giugno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00.