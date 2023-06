Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna di 65 anni travota da una vettura in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 in via San Martino.

Per cause ancora da accertare l’auto ha travolto la donna che è rimasta bloccata sotto la vettura prima che intervenissero i soccorritori.

Sul posto è accorsa la Croce Gialla e l’automedica del 118 e la donna è stata intubata e stabilizzata prima di essere trasferita in codice rosso al San Martino.

Si tratte dell’ennesimo incidente che vede un pedone travolto da un’auto.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.