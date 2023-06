Genova – Stava camminando tranquillamente per strada quando un ragazzo si è avvicinato e lo ha colpito al volto con uno schiaffo che lo ha fatto cadere a terra. Sfortunato protagonista dell’episodio, avvenuto giovedì sera, un turista appena arrivato nel capoluogo ligure. Luogo dell’aggressione via Gramsci, a breve distanza dal Porto Antico e le sue attrazioni.

Il turista ha raccontato alle forze dell’ordine di non aver avuto nessun alterco e di essere appena uscito dall’albergo dove alloggiava e quindi non sembrano esserci “motivi” per quanto accaduto ma il sospetto è che si sia trattato di una bravata scatenata da uno stupido gioco in voga sui social: il knock-out che consiste appunto nel colpire improvvisamente una persona con il solo scopo di mandarla al tappeto mentre un complice “filma” la scena che viene poi postata sui social.

Uno stupido gioco che ha già causato danni anche gravi a persone – soprattutto ragazzi – che hanno riportato anche lesioni importanti.

Le forze dell’ordine stanno monitorando i social per verificare se la scena verrà pubblicata, risalendo velocemente al proprietario dell’account e, presumibilmente, tra le amicizie o conoscenze dell’autore.

Verifiche in corso anche su telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la scena o i momenti prima o dopo. Elementi che potrebbero portare all’individuazione del colpevole.

Per il responsabile arriverà una denuncia per aggressione e una cospicua richiesta danni da parte della vittima.