Genova – Ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione (con la sospensione della pena) il camionista che nel febbraio 2021 travolse e uccise Federica Picasso, 35 anni, mentre si recava al lavoro sul suo monopattino a Marassi.

Una sentenza che chiude una vicenda molto controversa e che ha fatto discutere a lungo sulle norme che autorizzano i mezzi elettrici a viaggiare sulle stesse strade percorse dai mezzi pesanti.

Si chiude la parte penale della vicenda, con la condanna per omicidio stradale, ma resta aperta quella del risarcimento del danno di una famiglia che in un giorno ha perso moglie, madre e fonte di sostentamento economico.

Qui la battaglia potrebbe essere appena iniziata visto che la compagnia assicuratrice avrebbe offerto una transazione con importi molto al di sotto dei tabellari previsti perchè sarebbe stata riconosciuta una “corresponsabilità” da parte della donna.

Un “cavillo” che potrebbe garantire alla compagnia assicuratrice di uscire dalla vicenda con un esborso che certamente non è paragonabile alla perdita subita dai familiari di Federica Picasso.