Busalla (Genova) – Uno scambio di carreggiata, dalla serata di oggi sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Busalla e il casello di Bolzaneto per recuperare il mezzo pesante coinvolto in un incidente stradale.

Al omento, invece, si transita su una sola corsia. Sono gli effetti dell’incidente avvenuto intorno alle 8 quando un mezzo pesante è uscito di strada all’altezza del km 116

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale ma in una nota di Autostrade si legge che “dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’autista del mezzo pesante che procedeva a velocità sostenuta, nell’affrontare una curva verso sinistra, avrebbe perso il controllo del veicolo scavalcando il guard rail, anche a causa dello spostamento generato dal carico di circa 20 tonnellate del rimorchio”.

Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative. In serata verrà inoltre attivato uno scambio di carreggiata per consentire le operazioni di recupero e rimozione del mezzo pesante e per avviare le attività di ripristino della barriera laterale e pertanto nella giornata di domani giovedì 8 giugno il traffico scorrerà su una sola corsia per senso di marcia sia in direzione Genova che in direzione Milano.

La piena transitabilità del tratto verrà ripristinata per la mattina di venerdì 9 giugno, al fine di garantire l’utilizzo di tutte le corsie disponibili in vista del fine settimana.

(Foto di Archivio)