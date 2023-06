Genova – Ancora cinghiali sulla spiaggia nel capoluogo ligure. Il blitz è avvenuto ancora una volta sull’arenile di Sturla.

Gli animali, una decina e più, sono scesi ancora una volta lungo il greto del torrente sino al mare e qui hanno iniziato a passeggiare tranquillamente tra i bagnanti increduli.

Una scena ripresa con foto e video che hanno fatto scatenare nuovamente i social.

Questa volta non si è trattato di una famigliola ma di un vero e proprio branco che ha scorrazzato in lungo e in largo sulla spiaggia, tra le persone che cercavano di prendere il sole.

Tra le polemiche ci sono quelle delle associazioni ambientaliste che denunciano come, in questi giorni, siano stati effettuati ben 10 abbattimenti in una sola giornata.