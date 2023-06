Santo Stefano Magra (La Spezia) – Tragedia sfiorata sull’autostrada A15 per un mezzo che ha imboccato il tratto tra Aulla e Santo Stefano Magra contromano ed ha percorso più di un chilometro sino a urtare una vettura che procedeva nel corretto senso di marcia.

Un incidente che avrebbe potuto causare una strage se solo le due vetture si fossero urtate frontalmente invece di colpirsi lateralmente in una fortunata quanto disperata manovra di emergenza.

Fortunatamente, infatti, nessuno dei 4 occupanti dei due veicoli hanno riportato danni gravi ma fa discutere la relativa semplicità con cui questi episodi si verificano sulle autostrade di tutta Italia.

Indagini in corso per stabilire cosa abbia spinto il conducente della vettura che procedeva contromano a imboccare le direzione sbagliata e sono ovviamente in corso accertamenti sulle sue condizioni al momento dell’errore.

Le auto incidentate sono state rimosse dai Vigili del Fuoco e gli occupanti dei due veicoli sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti del caso.