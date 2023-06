Davagna (Genova) – Era salito su una scala per un piccolo intervento di manutenzione il 75enne morto in un tragico incidente a Davagna, nell’immediato entroterra genovese.

L’incidente è avvenuto in via Meco e la vittima, un pensionato, è precipitato per un’altezza di alcuni metri riportando lesioni gravissime.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, con l’elicottero Drago in funzione di eliambulanza e la Croce Rossa di Davagna ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire come si siano svolti i fatti.

notizia in aggiornamento