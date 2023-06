Sanremo (Imperia) – Migliorano, all’ospedale di Mondovì dove si trova ricoverato da ieri, le condizioni del rocciatore di 38 anni residente nella città dei Fiori, precipitato per diversi metri mentre arrampicava lungo una falesia del canyon di Ormea, in provincia di Cuneo.

Fortunatamente sul posto era in corso una esercitazione di soccorritori che hanno subito raggiunto l’uomo trasformando l’esercitazione in un intervento reale.

Imbragato nella speciale barella anti trauma spinale, l’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Mondovì dove sono state riscontrate alcune fratture e contusioni, fortunatamente non gravi.

La raccomandazione degli esperti è di usare sempre le misure di protezione e sicurezza, anche in condizioni di apparente non presenza di “pericolo” poiché ci si può ferire anche cadendo da pochi metri.

(Foto di Archivio)