Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun danno grave, questa mattina, per il cedimento di parte della copertura dei lavori in corso da mesi al viadotto Gavette, in ValBisagno.

Inizialmente, durante il forte temporale che si è abbattuto sulla zona, alcuni residenti hanno creduto di veder “crollare” i ponteggi ma poi si è capito che, a cedere, erano state alcune coperture (teli) che potrebbero essersi semplicemente “strappati” per la forza del vento.

Nei giorni scorsi, sempre durante i lavori, erano stati utilizzati teli di protezione per le auto come documentato da LiguriaOggi.it

Le verifiche fatte, al momento, escludono crollo di materiali

In una nota di Autostrade per l’Italia si legge infatti che:

“Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge. Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa “in banda”, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori”.

notizia in aggiornamento