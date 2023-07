Genova – Automobilisti e Trasportatori in coda sin dalle prime luci dell’alba sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa del restringimento di carreggiata per i lavori di ripristino della galleria di monte Giugo dove un pullman ha preso fuoco alcuni giorni fa.

In direzione Genova si segnalano 3 km di coda tra Recco e Nervi mentre tra Nervi e Recco i chilometri di coda sono 2

Ancora disagi, quindi, in autostrada e ancora ritardi nei tempi di percorrenza.

Rallentamenti e coda viene segnalata anche all’allacciamento tra la A7 e la A12 e l’allacciamento tra la A7 e la A10, in direzione Genova

Coda in uscita al casello di Genova Ovest, sulla A10 Genova – Ventimiglia

Ancora coda sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla per lavori.

Rallentamenti e code anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Prà e Genova Aeroporto in direzione Genova centro