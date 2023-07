Chiavari – E’ stata ritrovata e sta bene la donna che si era allontanata in circostanze allarmanti durante una vacanza in Liguria, lo scorso 6 luglio.

La donna si è messa in contatto con i familiari, che avevano lanciato appelli per lei anche nella trasmissione Rai Chi l’ha visto.

“Ringraziamo – ha scritto il fratello su Facebook – la Questura di Como, le forze dell’ordine, “Chi l’ha visto?”, l’associazione Penelope, le testate giornalistiche “Ciao Como” e “Qui Como”, e ciascuna persona che si è presa a cuore questa ricerca, col passaparola, con la preghiera, con la vicinanza e affetto dimostrata da tantissime persone amiche e da sconosciuti”