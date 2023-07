Genova – Una serie di incidenti ha riportato nel caos le autostrade della Liguria. Il primo è avvenuto intono alle 10 di questa mattina sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, nel tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

Due auto si sono tamponate in circostanze ancora da chiarire ed una ragazzina di 11 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave.

Lunghe code si sono formate sul tratto e la piccola ferita è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Sul posto, all’interno della galleria Manfreida, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia stradale.

Poco più tardi, intorno alle 10,15 un secondo tamponamento sulla Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Pietra Ligure e Finale, in direzione Genova.

Anche in questo caso l’incidente è avvenuto all’interno di una galleria autostradale rendendo più complesso l’intervento di soccorso.

Due, in questo caso, i feriti che sono stati estratti dalle lamiere e trasferiti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Lunghe code, sino a 10 km si sono formate tra Borghetto e il luogo dell’incidente con pesanti disagi per gli automobilisti in transito.

Circa un’ora più tardi un terzo incidente avvenuto nuovamente sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce. Anche in questo caso nel tratto tra Masone e Voltri, in direzione del capoluogo ligure.

A causare l’incidente un camper che ha provocato un restringimento della carreggiata che ha causato code per circa 6 km

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde Praese che ha soccorso il conducente del camper.

Code e rallentanti anche al confine con la Francia, in ingresso in Italia, per lavori sul tratto autostradale.