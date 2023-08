Cogoleto (Genova) – E’ stato trasferito d’urgenza nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena il pensionato di 74 anni investito questa mattina da una fiammata mentre si trovata all’interno dell’officina del figlio.

L’incidente intorno alle 10,30, questa mattina, in un locale di via Benefizio.

L’uomo è stato soccorso ed è stato subito chiamato il 118 che ha inviato la Croce Rossa Ponente e l’automedica del 118 Golf 5 e l’anziano è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto da parte dei carabinieri di Arenzano che hanno ascoltato diversi testimoni anche per capire cosa facesse la persona nell’officina.