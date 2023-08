Genova – Ospedale Gaslini e mondo della ricerca medica pediatrica in lutto per la morte di Laura Minicucci, 71 anni, importante ricercatrice dell’ospedale genovese.

Durante la sua carriera è stata responsabile del Centro Regionale Fibrosi Cistica, vicepresidente della Società Italiana Fibrosi Cistica e principal investigator in uno dei primi trial clinici multicentrici in Italia su questa malattia.

Minicucci ha dedicato alla cura delle persone con fibrosi cistica la maggior parte della propria carriera professionale, con competenza, partecipazione e passione. Un punto di riferimento importante per pazienti, famiglie e colleghi, ed anche dopo essere andata in pensione ha mantenuto l’interesse e dedicato il suo tempo alle prospettive di ricerca.

«Laura mancherà a tutti i colleghi ed amici che hanno condiviso con lei molti anni di vita professionale, sempre apprezzandone la visione pragmatica e la capacità di ascoltare e rendersi partecipe. La ricordiamo con affetto» ha commentato tutto il personale del Centro Fibrosi Cistica.