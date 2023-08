Portofino – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche del canoista disperso da ieri sera nella zona di Portofino e del promontorio.

L’uomo, era uscito in zona Portofino e non ha più fatto rientro presumibilmente per le condizioni marine e di vento in peggioramento.

A bordo della motonave della Gadda anche il personale sommozzatore pronto a prestare soccorso in caso di avvistamento.

Nel frattempo l’elicottero VF Drago sorvolava la zona. Le ricerche sono state interrotte alle 21,30 con esito negativo e sono riprese questa mattina alle prime luci dell’alba