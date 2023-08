Genova – Cercasi testimoni per la donna spinta a terra lo scorso 3 maggio e deceduta per le lesioni riportate. Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello a chi si trovava in piazza Galileo Ferraris lo scorso 3 maggio e ha assistito all’episodio che potrebbe aver causato la morte di un donna di 78 anni deceduta recentemente all’ospedale San Martino, dopo mesi di agonia.

La donna era stata trovata priva di sensi nel suo appartamento e trasferita in ospedale. Per giorni non ha saputo (o potuto) dire nulla su quanto avvenuto ma poi ha raccontato ai poliziotti di essere stata spinta a terra in piazza Galileo Ferraris, a Marassi, e di aver battuto la testa. A farla cadere un uomo che l’aveva approcciata dicendole di spostarsi perché intralciava il suo cammino e lo rallentava.

La donna si era rialzata dopo la caduta ed è tornata a casa da sola, con la spesa, ma poi era successo qualcosa perché a ritrovarla era stata la persona che si occupa delle pulizia delle scale del palazzo, allarmata per la porta aperta e le copiose tracce di sangue sul pavimento e sul sacchetto della spesa lasciato all’esterno.

I soccorsi avevano trovato l’anziana priva di sensi e sanguinante.

Trasportata in ospedale la pensionata non ha saputo spiegare cosa le era accaduto salvo poi ricordare dopo una decina di giorni.

Il decesso della pensionata ha fatto scattare l’indagine e gli inquirenti sono ora sulle tracce dell’uomo che l’ha spinta a terra e cercano testimoni perché le telecamere presenti in loco avevano ormai incredibilmente già cancellato i video.

Chi avesse assistito alla scena o avesse informazioni sull’episodio può contattare la polizia al 112 o recarsi negli uffici delle forze dell’ordine.