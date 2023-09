Genova – Traffico in tilt, in direzione Levante, sulla strada Sopraelevala Aldo Moro a causa di un incidente che ha coinvolto diversi scooter e auto.

Nell’impatto una ragazza a bordo di uno scooter è stata sbalzata a terra riportando una sospetta frattura ad una gamba ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

L’incidente poco prima del Terminal Traghetti, in direzione Foce.

Il traffico si è fermatoa lungo per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto anche la polizia locale.