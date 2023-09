Genova – Ancora cinghiali a spasso per strada e ancora rischi per automobilisti e motociclisti di passaggio.

La segnalazione questa mattina, poco prima dell’alba, da via Angelo Carrara, all’intersezione con corso Europa dove una famigliola di cinghiali ha deciso di scorazzare alla ricerca di qualche bidone da saccheggiare.

Subito è stata avvisata la polizia locale che ha diffuso il consueto messaggio di allerta ed ha inviato sul posto una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.