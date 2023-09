Portovenere (La Spezia) – E’ rimasto per ore sugli scogli, vicino all’arenella, in pieno giorno e poi è scomparso nel nulla o più probabilmente si è allontanato senza che nessuno lo vedesse.

Un grosso esemplare di gufo (reale?) è stato avvistato ieri sugli scogli del borgo marinaro dello spezzino. La sua presenza in pieno giorno ha suscitato più di qualche perplessità e in molti si sono domandati se l’animale stesse bene o se qualcosa lo avesse come “stordito”.

Le ipotesi avanzate sono tante e tra queste un possibile avvelenamento indiretto, mangiando topi a loro volta avvelenati dalle tante esche usate per la derattizzazione.

Di certo nessuno lo ha più visto dopo alcune ore e quello del gufo è diventato un “mistero”.

La speranza è che si sia ripreso e abbia trovato le forze per rientrare nei boschi e alla sua normale vita.

(Foto da Facebook)