Genova – Ancora passeggiate serali di cinghiali per strada e nuovi allarmi per automobilisti, motociclisti e passanti.

Il primo allarme è scattato intorno alle 20,30 nella zona di via Timavo, poco oltre l’incrocio con corso Europa. Una famigliola di cinghiali ha deciso di fare una passeggiata alla ricerca di bidoni della spazzatura con qualche sacchetto abbandonato al di fuori dei bidoni.

La segnalazione ha fatto scattare l’invio della consueta messaggistica per automobilisti e motociclisti e l’invio della pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un’ora più tardi, intorno alle 21,30, segnalazione anche in via del Campasso, a Sampierdarena dove un gruppo di cinghiali ha deciso di fare la consueta passeggiata per strada mettendo a rischio i passanti in auto, in moto e a piedi.

Anche in questo caso invio del messaggio di allerta sui telefonini e pattuglia della polizia locale a vigilare sulla situazione.