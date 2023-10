Genova – Armato di coltello ferma ragazzini in angoli poco frequentati della zona tra corso Magenta e il Carmine e li deruba del telefono cellulare e del portafogli. Il rapinatore seriale di Castelletto è ricercato dalle forze dell’ordine che hanno raccolto due denunce solo nella giornata di venerdì ma temono che le vittime possano essere ben di più.

Il rapinatore avrebbe un tatuaggio sotto un occhio e un piercing che lo rende decisamente riconoscibile ma, sino ad ora, non è stato preso.

Il malvivente si apposta nei punti meno frequentati e meno visibili delle strade che dal centro salgono a Castelletto e colpisce ragazzini che vanno a scuola o che stanno tornando a casa.

In genere li avvicina dicendo di avere un coltello e intima loro di consegnare denaro, catenine d’oro e telefoni cellulari.