Rapallo (Genova) – Lo hanno definito “attraversamento ad ostacoli” e c’è chi si chiede chi abbia fatto i lavori senza apparentemente riflettere su quanto stava facendo. Una pioggia di commenti ironici e sarcastici ha seguito la pubblicazione della foto del nuovo attraversamento pedonale in corso Matteotti che vede le strisce disegnate a terra in un punto dove l’attraversamento è vietato e dove una catenella che corre tra i pali “segnala” fisicamente un ostacolo insormontabile, almeno sulla carta.

Le strisce sono state realizzate ma incuriosisce il fatto che non sia aperto di conseguenza un varco nella catenella.

Forse il lavoro deve essere ultimato o, ancora, è in arrivo anche un semaforo ma i residenti si domandano allora perché non fare tutto il lavoro in un’unica giornata.

Resta il dubbio sulle responsabilità di un eventuale incidente stradale. Prevarrebbe l’obbligo di fermata alle strisce o il divieto di attraversamento imposto dalla catenella?

In molti sperano che il Comune prenda provvedimenti prima che qualcuno debba scoprirlo.