Genova – Un rogo di scooter, moto e motorini ha fatto vivere momenti di comprensibile apprensione, nella notte, i residenti di Stradone San’Agostino, in Sarzano, nel centro storico genovese. Una ventina di mezzi a due ruote hanno preso fuoco per cause ancora da accertare e, intorno alle 2, è scattato l’allarme. I residenti sono stati risvegliati di soprassalto dal rumore e dal forte odore di bruciato e aprendo le finestre hanno visto le fiamme, altissime, all’angolo con vico Vegetti, vicino alla Facoltà di Architettura.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco a spegnere il rogo che, nel frattempo, ha danneggiato anche la stessa Facoltà e un appartamento vicino.

Pareti annerite dal fumo e vetri esplosi per il grande caldo i danni più evidenti ma sono in corso verifiche e accertamenti.

Non è chiara l’origine del rogo che ha distrutto, uno dopo l’altro, una ventina di mezzi parcheggiati ma si sospetta l’opera di un piromane.

I vigili del fuoco eseguiranno tutti i rilievi mentre le forze dell’ordine stanno già esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona.

