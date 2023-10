Genova – Ben 23 studenti EMBA della Darden School of Business (Virginia University) nel capoluogo ligure per conoscere l’organizzazione aziendale di Fincantieri e Confindustria e “studiare” il caso di Rossi 1947 e della piattaforma online di Palatifini che commercializza i prodotti tipici liguri come il Pesto e l’eccellenza della enogastronomia italiana.

Un viaggio studio con piacevoli risvolti di approfondimento della cucina e dei prodotti tipici italiani quello che oggi vede far tappa a Genova, in occasione del Columbus Day 2023, gli studenti Executive MBA (Master in Business Administration per Executives) della University of Virginia, Darden School of Business. Nel corso della loro permanenza in Italia, gli studenti hanno già visitato importanti aziende a Milano come Dolce & Gabbana, Alpitour, Milan Fashion Institute, Hype, AC Milan e ad Alessadria (Borsalino) e proseguiranno la loro vacanza-studio nelle Cinque Terre.

A Genova, hanno avuto l’opportunità di visitare Fincantieri e Confindustria e oggi saranno nello stabilimento di Rossi 1947 dell’imprenditore e ambasciatore del Pesto nel mondo, Roberto Panizza.

Nella giornata commemorativa dell’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492, Panizza accoglierà gli studenti, accompagnati da Elliott Weiss, esperto di rilievo nel campo della formazione imprenditoriale, nei locali della Rossi 1947, azienda di spicco nella produzione del pesto genovese e proprietaria di botteghe e ristoranti a Genova dal 1947, nonché gestore della piattaforma e-commerce Palatifini.

Oltre all’apprendimento sulla storia e la produzione del pesto, gli studenti studieranno il “caso” dell’azienda che ha puntato sull’eccellenza dei prodotti del territorio accostandola alle tecnologie di vendita online. Inoltre si confronteranno con l’esperienza fatta da Roberto Panizza, presidente di Rossi 1947 e ambasciatore della cultura gastronomica genovese nel mondo.

Durante la loro visita allo stabilimento di Passo Ponte Carrega, i partecipanti saranno guidati attraverso i processi produttivi, che vanno dalla coltivazione in serra del basilico, alla produzione della salsa, alla commercializzazione del prestigioso pesto genovese di alta qualità. Saranno inoltre informati sulla storia che ha portato Rossi 1947 al successo commerciale e al suo riconoscimento a livello internazionale e sulle sfide future dell’azienda.

Naturalmente non mancherà occasione di “assaggiare” sul campo le prelibatezze tipiche della tradizione genovese perché il viaggio-studio è anche occasione di esperienza diretta. Oltre all’immancabile Pesto, Panizza ha in serbo alcune “carte vincenti” come la torta pasqualina, la torta di riso e il polpettone, preparate dalla sciamadda Il Genovese a Boccadasse, unendo sapientemente location celebre in tutto il mondo con gusti che certamente resteranno nella memoria degli studenti.

Il tema del viaggio dell’EMBA è “doing business in and with Italy” e l’obiettivo principale è l’immersione nella cultura imprenditoriale, storica e culturale dell’Italia attraverso la visita ad aziende significative e innovative e incontri ispirazionali con leader locali.

L’Executive Master in Business Administration (EMBA) è un percorso formativo di alto livello, progettato per professionisti con un’ampia esperienza lavorativa, tra cui imprenditori, dirigenti e consulenti. Il programma mira a sviluppare in modo rapido e intensivo competenze manageriali sofisticate necessarie per gestire organizzazioni di elevata complessità.