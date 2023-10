Genova – Oltre 2,5 milioni di euro dal Governo centrale per migliorare e incrementare gli impianti sportivi della Liguria dedicati al nuoto e alle attività natatorie.

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ammesse al contributo a fondo perduto in favore dei gestori degli impianti natatori, previsto dal dpcm del 24 marzo di riparto del “fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’anno 2023.

“L’importo complessivo stanziato per le ASD e SSD della Liguria ammonta a oltre 2,2 milioni di euro – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Ringrazio il Dipartimento Sport per aver ascoltato il nostro appello e aver compreso le reali esigenze delle realtà sportive dei territori. Grazie all’aiuto del Governo, alla sua attività sinergica con la Regione e al costante dialogo tra le parti i gestori degli impianti natatori liguri possono rialzare la testa e guardare avanti dopo due anni davvero difficili segnati dalla pandemia”.