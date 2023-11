Campo Ligure (Genova) – Questo pomeriggio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, sono intervenuti in via Trento a Campo Ligure, per una esplosione in una abitazione.

Per una probabile fuga di gas è avvenuta una deflagrazione nella cucina. I due inquilini, un uomo ultra novantenne e la figlia, fortunatamente non hanno subito infortuni.

Ingenti invece i danni all’abitazione che è rimasta senza finestre a causa dell’esplosione che le ha letteralmente scardinate.